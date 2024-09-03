شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية الجزائرية بمصر يصوتون فى انتخابات الرئاسة للمقيمين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

فتحت السفارة الجزائرية بالقاهرة أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية الجزائرية فى مصر، صباح اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمقيمين خارج البلاد ممن لهم حق التصويت، وتستمر عملية الاقتراع حتى السبت المقبل الموافق 7 الجارى، وهو موعد اجراء الانتخابات الرئاسية فى الجزائر.

ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات في السفارة عقب الانتهاء من عملية الاقتراع، وسيتم ارسال محضر النتائج إلى اللجنة المستقلة للانتخابات بالجزائر، حيث سيتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الدستورية ثم إعلان النتائج النهائية.

وقد انطلقت عملية التصويت بالخارج فى السفارات الجزائرية فى عدد من الدول ، أمس الاثنين.

وتستقبل مقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية فى مختلف بلدان العالم نحو 865 ألفًا و490 ناخبًا من أبناء الجاليات الجزائرية المقيمة بالخارج، للمشاركة فى اختيار رئيسهم القادم.

ويشمل إجمالى اللجان الانتخابية فى الخارج 117 لجنة، موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 لجنة بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل الجزائر السبت المقبل، حيث يتنافس على مقعد الرئاسة ثلاثة مرشحين وهم: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمرشح المعارض يوسف أوشيش، والمرشح حساني شريف.