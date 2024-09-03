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CNN نقلا عن مصدر مطلع: تمسك نتنياهو بالبقاء بمحور فيلادلفيا ينسف المحادثات

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع على مفاوضات غزة، أن تمسك بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالبقاء في محور  فيلادلفيا نسف لمحادثات التهدئة وصفقة المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى وانفجار في مستوطنة نهاريا.

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وقال إعلام إسرائيلي، إن المؤسسة الأمنية تدرس إعلان الضفة الغربية منطقة عمليات عسكرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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