شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية دور ثان والنتيجة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عملية التصحيح لأوراق إجابات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية 2023-2024، وتتم أعمال المراجعة والرصد، حيث من المنتظر اعتماد نتيجة الدور الثانى من الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، مطلع الأسبوع القادم.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية، يوم الخميس الماضى، امتحانات الدور الثانى، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء، كما أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة التاريخ .

وبلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، ورسب ( 25,450).

وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول 50.5%، القسم الادبي 42.6%، العلمى 60.87%.