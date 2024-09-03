شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الاستعانة بالمعلمين بمسابقة 30 ألف الأولى بتدريس مادة التخصص والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات بشأن المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم الأولى، وذلك في إطار سد عجز المعلمين في المدارس في العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه بالنسبة للمعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف الأولى على وظيفة معلم فصل، يتم الاستعانة بهم في تدريس مادة التخصص، وتكون الأولوية لتدريس التخصص في الصفوف الأولى .

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يتم إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30ألف الأولى الذين تغيرت ظروف محل إقامتهم لظروف قهرية طبقا للمستندات التي تؤيد ذلك (قسيمة زواج - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - ما يفيد انتقال محل سكن الأسرة، طبقا للمحافظات التي تغير إليها محل إقامتهم).