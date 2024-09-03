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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الأحياء والفلسفة والإستاتيكا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:30 ص

يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

تعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني اول بأول تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة حيث من المقرر أن يختتم الطلاب اختبارات الدور الثاني 3 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه أدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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