شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يجوز إسناد حصص بالأجر للمعلمين الراغبين بالعمل بعد اكتمال نصابهم والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بحصر شاغلي الوظائف الواردة فى المادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 مضافا إليهم وظائف: فني وسائل، وفني صيانة حاسب آلي الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال بالإضافة إلى الدبلوم العام في التربية عن طريق إدارة الموارد البشرية، ويتم تسليم نسخة من الحصر إلى إدارة التنسيق والموجهين العموم لتوزيعهم على مادة تخصصهم لسد العجز، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات إعادة تعيينهم على وظيفة معلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم حصر بيانات وتخصصات أخصائي التدريس وأخصائي التعليم الحاصلين على مؤهلات تربوية طبقاً لتخصصات مؤهلاتهم عن طريق الموارد البشرية للاستفادة بهم في سد العجز ويتم تسليم نسخة من الحصر إلى إدارة التنسيق والموجهين العموم لتوزيعهم على مواد تخصصهم.

وشددت وزارة التعليم، على أنه يجوز إسناد حصص بالأجر المعلمين الراغبين في العمل بعد اكتمال نصابهم في مادة تخصصهم، وذلك في إطار نتائج ورشة العمل المنعقدة التي انعقدت بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة بشأن مناقشة آليات سد العجز في أعضاء هيئه التعليم وذلك بحضورموجهي عموم المواد الدراسية بالمحافظات وكذلك مديري إدارات التنسيق بالمديريات.