شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: توعية وإرشاد صغار المربيين لتحسين معدلات آداء قطعانهم والان مع تفاصيل الخبر

عقد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه ندوه توعويه إرشاديه بالإدارة الزراعيه بالفرافره بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بالتنسيق مع مديرية زراعة الوادى الجديد بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه بتكثيف اللقاءات المباشره مع المربيين وعمل الندوات الميدانيه ودراسة المشكلات علي أرض الواقع وطرح الحلول العلميه والعمليه التطبيقيه المناسبة.

تناولت الندوة كيفية استخدام النواتج الثانويه للمحاصيل الحقليه ومخلفات التصنيع الزراعي في تغذية الحيوان سواء بالاستخدام المباشر أو الحفظ في صورة سيلاج أو التجفيف والطحن واستخدامها في مخاليط الاعلاف وافضل الطرق الرعائية والغذائية لماشية اللحم واللبن للحصول علي أفضل معدلات اداء تحقق أعلي انتاجيه وافضل عائد اقتصادى.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من الدور التوعوى والارشادى على مستوى قرى ومراكز الجمهوريه وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه، ويعقد الندوات النظرية وورش العمل العملية والتطبيقية علي الارض الواقع لتدريب صغار المربيين والمزارعين علي كيفية الإستخدام الأمثل للمخلفات الزراعيه في التغذيه والأعلاف وأفضل التقنيات للتعامل مع الحيوانات للحصول علي أفضل النتائج بأقل التكاليف.