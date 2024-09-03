بمصر الجديدة.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح في قبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بتوجيه حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمنطقة مصر الجديدة.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 25 قضية ضُبط خلالهم 30 متهمًا "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم 2.675 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.860 كيلو جرام لمخدر الهيروين –1450 قرص مخدر- كمية من المواد المخدرة الأستروكس، الآيس، الشادو، البودر، الهيدرو".

كما تم ضبط 8 قضايا سلاح ناري، و25 قضية سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري استمرار الحملات الأمنية.