شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. - الطماطم 20.5جنيه البصل 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها . - بطاطا 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات - الكوسة بـ25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها ‏الفلفل الألوان بـ 47.5جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو - الموز البلدي بـ 25 جنيها

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