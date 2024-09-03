شكرا لقرائتكم خبر عن على مسارات مصر القديمة.. قناة إيطالية تعرض حلقات عن آثار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة راى الإيطالية عدد من الحلقات عن الآثار المصرية، تقدمها البروفيسورة أليس روبرتس، خلال رحلة سفر فريدة إلى المدن المصرية التى بدأتها بالإسكندرية ثم إلى القاهرة والأقصر وأسوان، ويحمل عنوان مسارات مصر القديمة.



وسافرت روبرتس إلى المدن المصرية ، فى بدايتها الإسكندرية، حيث نزلت تحت الأرض للبحث عن كليوباترا، وكانت تحاول اكتشاف كيف كان رد فعل الرومان والإغريق على كنوز مصر القديمة.



وأكملت البروفيسورة أليس روبرتس مغامرتها الملحمية في مدينة أسوان، وقدمت فى المحاجر الجرانيت لمجموعة واسعة من الآثار المصرية القديمة.