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الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يشارك فى فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يشارك فى فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:04 م

شارك الدكتور شريف صدقي في حفل الافتتاح الرسمي لـ معرض الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم 3 سبتمبر.

و تشارك وكالة الفضاء المصرية خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر بجناح مميز لعرض كافة معامل وأجهزة التصنيع والاختبار ومنتجات الوكالة من الأقمار الصناعية والكاميرات ووسائل الاتصالات الفضائية مع عرض خاص للصور  التي التقطها القمر مصر سات / 2 الذى أطلقته الوكالة من احد القواعد بالصين وذلك  في ديسمبر 2023 الماضي.

رئيس وكالة الفضاء المصرية
رئيس وكالة الفضاء المصرية

 

فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء
فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء

 

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية


 

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