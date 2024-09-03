- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يشارك فى فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:04 م
شارك الدكتور شريف صدقي في حفل الافتتاح الرسمي لـ معرض الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم 3 سبتمبر.
و تشارك وكالة الفضاء المصرية خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر بجناح مميز لعرض كافة معامل وأجهزة التصنيع والاختبار ومنتجات الوكالة من الأقمار الصناعية والكاميرات ووسائل الاتصالات الفضائية مع عرض خاص للصور التي التقطها القمر مصر سات / 2 الذى أطلقته الوكالة من احد القواعد بالصين وذلك في ديسمبر 2023 الماضي.
رئيس وكالة الفضاء المصرية
فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء
وكالة الفضاء المصرية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز