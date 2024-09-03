شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تطيب أجساد قديسى كاتدرائية العذراء والبابا أثناسيوس بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية أمس، صلوات عشية في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بدمنهور وذلك في ختام النهضة الروحية التي أقيمت بالكاتدرائية على مدار 7 أيام، وخلالها طيب أجساد القديسين الموجودة بالكاتدرائية.

وتقام هذه النهضة سنويًا في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بدمنهور، عبر 34 سنة تذكارًا للزيارة الرعوية التي قام بها مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث لدمنهور في 2 سبتمبر 1990م.

وودشن قداسته خلالها الكاتدرائية ومنح نيافة الأنبا باخوميوس رتبة مطران، ومعه المتنيح نيافة الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط السابق، وتم وقتها أيضًا إيداع جزء من رفات القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية.