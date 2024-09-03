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وزارة الصحة تكشف عن 6 نصائح هامة لمرضى سرطان الدم.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:17 م

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضى سرطان الدم وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالمرض.

وبحسب هيئة الدواء تضمنت النصائح النقاط التالية : 


1- الحفاظ على نظام غذائى صحى أثناء علاج السرطان.​

2 - ممارسة الحركة والتمارين التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.​

3 - تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وتناول الفيتامينات.​

4 - الابتعاد عن التدخين.​

5 - المشاركة في أنشطة الاسترخاء قبل وقت النوم، مثل الاستحمام بماء دافئ، أو القراءة، أو كتابة الخواطر، أو ممارسة اليوجا، أو التأمل، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.​

6 - تجنب تناول الكافيين أو الكحول أو الأطعمة الغنية بالسكر قبل وقت النوم.​

 

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