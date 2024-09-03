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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان والعكس

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:36 م

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بـ عربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات ( تجربة لمدة شهر )، وذلك بناءاً علي توجيهات معالى الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بالتطوير المستمر و العمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر .

وبيانها كالتالي :

أولا : اعتبارا من يوم 5/9/2024
- تشغيل قطار 1083 القاهرة / الاسكندرية يومي الأحد والخميس من كل إسبوع حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الاسكندرية الساعة 10.05 كالجدول المرفق
بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .
- تشغيل قطار 1088 من الاسكندرية الي اسوان يومي الخميس والاحد من كل اسبوع حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00 كالجدول المرفق
بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .
ثانيا : اعتبارا من يوم 6/9/2024
- تشغيل قطار 1089 من اسوان الي الاسكندرية يومي الجمعة والاثنين من كل اسبوع حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الاسكندرية الساعة 11.20 كالجدول المرفق
بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .
ثالثا : اعتبارا من يوم 7/9/2024
- تشغيل قطار 1082 الاسكندرية / القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل إسبوع حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00 كالجدول المرفق
بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .
رابعا : اعتبارا من يوم 15/9/2024
- قيام قطار 1902 من الاسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لاسوان حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 20.10 يصل اسوان 13.20 كالجدول المرفق .

السكة تشغل خدمة جديدة ما بين القاهرة الإسكندرية أسوان والعكس
السكة تشغل خدمة جديدة ما بين القاهرة الإسكندرية أسوان والعكس

 

قطار الاسكندرية اسوان
قطار الاسكندرية اسوان

 

قطار النوم القاهرة سيدي بشر
قطار النوم القاهرة سيدي بشر

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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