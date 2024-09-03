شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استحداث آليات جديدة لخدمة المواطنين بالتعاون مع التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون فى أوجه العمل المجتمعى وآليات التعاون فى خدمة المواطنين والأسر الأولى بالرعاية بالإضافة لاستحداث آليات جديدة للاستفادة من قدرات الوزارة والتحالف فى تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأشاد الوزير بالدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية لملف التعاون مع مؤسسات العمل الأهلى والتحالف الوطني والمجتمع المدني المصري، كما اكد أنه لن يتحقق أى إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية ،كما شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، وتم الاتفاق على بعض اوجه التعاون ومنها مشاركة التحالف في معرض أهلاً مدارس الرئيسي، إضافة إلى تخصيص موقع للتحالف الوطني داخل كل المعارض السلعية الدائمة بكل المحافظات، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير الوزارة والشركات التابعة للسلع الأساسية واللحوم والمجمدات لصالح التحالف، اضافة إلى شراء الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين، كما تم بحث التعاون في مجال التكامل في قواعد البيانات من أجل تقديم التحالف الوطني دعم إضافي اكثر للمواطن، وخلال اللقاء تم التطرق لمناقشة تخصيص اماكن لصالح التحالف بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية.



ومن جهتها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تقديم تهنئة خاصة للدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية وتولي حقيبة التموين، متمنيه له دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تؤديه الوزارة.