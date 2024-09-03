انهيار منزل بأرض الجولف.. النيابة تنتقل للمعاينة والاستماع لأقوال المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة عقار انهار بشارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر.

كما قررت النيابة الاستماع لأقوال المصابين في المستشفيات، وحصر التليفيات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار بأرض الجولف.

انتقلت فرق الإنقاذ البري، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انهيار منزل بشارع نبيل الوقاد بدائرة قسم أول مدينة نصر.

قوات الدفاع المدني تبحث عن محتجزين تحت الأنقاض، وأصيب أحد أقاربهم بحالة إغماء بعد الاستغاثة "يارب نجيهم".