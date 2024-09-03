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"10 سيارات كوم حديد".. 30 صورة ترصد اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار بأرض الجولف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يواصل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة جهودهم؛ بحثا عن مفقودين أسفل العقار المُنهار بمنطقة أرض الجولف بحي مدينة نصر.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من 4 طوابق وتعرض لانهيار كامل، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتحطم أكثر من 10 سيارات كانت متوقفة أسفل ومحيط العقار.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار بأرض الجولف.

انتقلت فرق الإنقاذ البري، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انهيار منزل بشارع نبيل الوقاد بدائرة قسم أول مدينة نصر.

قوات الدفاع المدني تبحث عن محتجزين تحت الأنقاض، وأصيب أحد أقاربهم بحالة إغماء بعد الاستغاثة "يارب نجيهم".

من جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضاربين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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