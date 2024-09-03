"خنقت طفلتها وحاولت الانتحار".. قرار جديد بشأن مُحاكمة مضيفة طيران تونسية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حدد المستشار محمد نصر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 7سبتمبر الجاري، لنظر طلب دفاع المضيفة التونسية بالقاهرة "أميرة.ح" لاتهامهما بقتل طفلتها "تارا" خنقا، برد هيئة المحكمة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، تأجيل القضية لجلسة 21 سبتمبر للفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الاحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

ودفاع المُضيفة التونسية "أميرة.ح" المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها، إن موكلته غير مسئولة عن أفعالها.‏