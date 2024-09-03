14 صورة من تشييع جنازة الباحثة ريم حامد من مسجد فاطمة الشربتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

شُيعت ظهر اليوم الثلاثاء جنازة الباحثة المصرية ريم حامد، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكانت الباحثة ريم حامد البالغة 29 عامًا توفيت في ظروف غامضة خاصة بعد تداول تدوينات سبق أن نشرتها على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيها عن تعرضها لمضايقات وملاحقات من أشخاص لم تسمهم، ألمحت إلى أنهم ينتمون إلى جهة عملها.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية، مؤكدة أنه فور تلقي القنصلية العامة لمصر في باريس خبر وفاتها، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت.