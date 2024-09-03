الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان ، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعمانية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أعرب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكري العماني بالقاهرة.