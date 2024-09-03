فرص استثمار سياحي وتعاون مشترك.. تفاصيل لقاء وزير السياحة المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جون همفري، المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا، والسفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، حيث ثمَّن الوزير العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدَين؛ مشيدًا بما تشهده من تعاون قائم ومتزايد، لا سيما في مجال السياحة والآثار.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في منتجاته وأنماطه السياحية، لافتًا إلى اهتمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالعمل على تطوير كل منتج سياحي على حدة؛ حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتعزيز الاستثمارات السياحية؛ لا سيما في المجال الفندقي وترحيبها بالمستثمرين المحليين والدوليين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاستثمارية، لا سيما السياحية، والتي تمثل أهمية للبلدَين وتحقق مكاسب متبادلة، وتشجيع المستثمرين البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمار في القطاع السياحي بين البلدَين.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية إلى المقصد السياحي المصري، لا سيما السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، والتعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة متخصصة للشرائح المتفق عليها من السائحين المستهدفين، والترويج لمنتج السياحة الرياضية وتشجيع الفرق والمؤسسات الرياضية البريطانية لإقامة معسكراتهم الرياضية في المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وتنظيم ورش عمل مهنية بين منظمي الرحلات البريطانيين ونظرائهم المصريين ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين ووكلاء السياحة والسفر البريطانيين؛ لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف على مقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة، بالإضافة إلى التطلع لزيادة عدد الرحلات القادمة من مختلف المدن البريطانية إلى الوجهات السياحية المصرية المختلفة.

وبحث الجانبان إمكانية قيام الجانب البريطاني بنقل تجربته وتقديم الدعم الفني بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات السياحية المختلفة؛ بما يعزز السياحة المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وناقش الجانبان إمكانية إعداد مذكرات تفاهم للتعاون في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، بالإضافة إلى التعاون لبناء القدرات والتدريب في مجالات حفظ وترميم الآثار والتوثيق الأثري باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في المملكة المتحدة.

وأكد الجانب البريطاني تطلع المملكة المتحدة إلى مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والاستثمار بين البلدَين وبناء القدرات؛ بما يعكس عمق العلاقات المصرية- البريطانية.

وحرص شريف فتحي على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي قدمها المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا والسفير البريطاني بالقاهرة؛ لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات السياحية والأثرية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبَين.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وحضر من سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة تشارلي جارنت، الملحق التجاري، ووفاء سعد نائب الملحق التجاري، وبيتر أبوش رئيس السياسة التجارية، وجورج يونان المستشار التجاري الأول للبنية التحتية والتعدين، وآمنة فهمي مسؤول الصحافة والإعلام.