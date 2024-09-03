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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس، بعربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات (تجربة لمدة شهر).

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بيانات الخدمة الجديدة التي سيتم تشغيلها تشمل التالي:

أولا: اعتبارا من 5/9/2024

- تشغيل قطار 1083 (القاهرة - الإسكندرية) يومي الأحد والخميس من كل أسبوع حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 ويصل الإسكندرية الساعة 10.05 بتركيب (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

- تشغيل قطار 1088 من الإسكندرية إلى أسوان يومي الخميس والأحد من كل أسبوع حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 ويصل أسوان الساعة 12.00 بتركيب (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

ثانيًا: اعتبارا من 6/9/2024

- تشغيل قطار 1089 من أسوان إلى الإسكندرية يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 ويصل الإسكندرية الساعة 11.20، بتركيب (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

ثالثًا: اعتبارا من 7/9/2024

- تشغيل قطار 1082 (الإسكندرية - القاهرة) يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 ويصل القاهرة الساعة 22.00، بتركيب (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

- رابعًا: اعتبارا من 15/9/2024

- قيام قطار 1902 من الإسكندرية بدلًا من القاهرة ويستمر لأسوان حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 20.10 ويصل أسوان الساعة 13.20.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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