الأرصاد تُعن انفراجة في حالة الطقس وأمطار ورياح على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في التراجع الطفيف خلال الفترة الحالية على معظم المناطق بقيم تصل لـ 3 درجات.

وأضافت "منار غانم"، أن تراجع الحرارة وتحسن حالة الطقس نتيجة مرتفع العروض الوسطى والذي يتسم بأجواء صافية يعمل على تلطيف حالة الطقس، لافتة إلى أن هذا المرتفع يمتد فوق البحر المتوسط فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة في الصيف وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

وتابعت: حالة الطقس خلال الفترة الحالية تتسم بطقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت إلى أن أهم الظواهر الجوية المتوقعة حدوثها حاليا تتمثل في فرص الأمطار الخفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، موضحة أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.