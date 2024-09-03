رئيس "تشريعية النواب": اللجنة تنظر تعديلات نقابة المحامين.. ونرفض الإساءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إننا نرفض الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية، متسائلًا: "مَن يطالبونا بالتريث، اتهمونا بعدم إنجاز العدالة، وأقول لهم: ما منطق دعوتكم للتريث؟".

وأضاف المغاوري: "القانون صدر منذ ٧٤ عامًا.. إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى؟، متابعًا: "أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل والإفساد؛ هو أن نوجه الشكر إلى الهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون، وهي وثائق تاريخية".

وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة على نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين؛ لتعديل بعض المواد، قائلًا: سيجري بحثها مرة أخرى.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة: أي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل ستتم إعادة المناقشة حوله، وهناك انفتاح على الجميع.