شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السكر بوزارة التموين تستعين بالبحث العلمى والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بروتوكول مع جامعة الجلالة الأهلية، في المجالات العلمية والعملية من خلال ربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي، وووقع البروتوكول اللواء عصام البديوى، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والدكتورمحمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية.

يهدف البروتوكول الي تبادل الاستشارات العلمية والخبرات العملية، بالإضافة إلى قيام جامعة الجلالة بتقديم كافة أنواع الدعم لاستحداث طرق تكنولوجية، لزيادة الإنتاج وتخطى ابرز المشاكل والمعوقات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال التعاون في المشروعات البحثية، بالاضافة الي تدريب الطلاب، وعقد المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والملتقيات الطلابية والتوظيفية وغيرها.

كما يتضمن البروتوكول، استقبال الطلاب بمصانع شركة السكر لتدريبهم على التقنيات الحديثة في كافة قطاعات الشركة، مما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية من خلال تعريفهم بمراحل الإنتاج وأحدث التقنيات، بالإضافة الي دعم مشاريع التخرج للطلاب من خلال توفير المواد الخام والتوجيه الفني من خبراء الشركة.

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية "قلعة الصناعة الوطنية" وحرص رئيس الشركة خلال الفترة الماضية على تطوير المصانع التابعة لها لزيادة معدلات الإنتاج .

