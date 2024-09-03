شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اعتماد نتيجة تقييم وحدات برامج الجدارات للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج الطلاب صفوف النقل بكافة النوعيات للعام الدراسى 2023/2024، وإخطار المدارس المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024 م وبناء على زيارة المحققين الخارجيين للبرامج الدراسية ، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلى، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج بكافة النوعيات لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه بعد دراسة التقارير الواردة المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني توصي اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات الطلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ، طبقا للائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة علي منهجية الجدارات ، المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

