شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة سافران الفرنسية تعتمد مصنع محركات العربية للتصنيع مركز دولى للعمرة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و السفير "إيريك شوفالييه" سفير فرنسا بالقاهرة، و"كريستوفيه برونويه" نائب رئيس الشركة والمدير العام لشركة سافران SAFRAN الفرنسية، إنجازا جديدا للصناعة المصرية، باعتماد مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية لمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، كمركز دولي وحيد لعمرة محركات اللارزاك للطائرة ألفاجيت، جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الأول للمشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في معرض مصر الدولي للطيران بمدينة العلمين الجديدة.

وبذلك يكون مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع، هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك، لإجراء عمرة وصيانة وإصلاح للمحرك طراز LARZAC المركب علي الطائرة طراز الفاجيت.

وأعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، وتميزها في إنتاج وتصنيع محركات الطائرات، موضحا أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمرة وصيانة واصلاح للمحرك طراز LARZAC من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة تتطلع لأن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه أشاد السفير "إيريك شوفالييه" سفير فرنسا بالقاهرة ، بالدور الهام الذى تقوم به الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا علي ترحيب جمهورية فرنسا ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع علي الشعبين الصديقين، مشيرا إلي بحث الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة فى الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات فرنسا إلي الدول العربية والأفريقية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وبدوره، أعرب "كريستوفيه برونويه" نائب رئيس الشركة والمدير العام لشركة سافران SAFRAN الفرنسية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع.

ويذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولات متعددة داخل مصنع المحركات، حيث تفقدت القدرات التصنيعية المتطورة بالمصنع، والتي ظهر منها مدي التوافق والتطابق مع متطلبات إدارة الجودة والتشغيل والإنتاج بشركة سافران الفرنسية من خلال تنفيذ المراجعات المتخصصة في مجال الجودة والمجال الفني، والذي لاقي الإستحسان والإشادة من فريق المراجعين الفرنسي، وكان دافعا للحصول علي رخصة شهادة مصنع المحركات.