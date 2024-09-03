شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع الفاو التعاون فى تطوير الرى الحقلى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبدالحكيم الواعر الممثل الاقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو".

واستعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر ومنظمة الفاو، فى كافة المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو بمصر، على اهمية الدور الذي تلعبه المنظمة الدولية في المنطقة، وخاصة في مصر، وتنفيذ برامج، مكافحة الجوع، والفقر، وتنمية المجتمعات الريفية ودعم المزارعين.



وأشار فاروق الى إمكانيات التعاون في الفترة المقبلة في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، في مجال الارشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين، وتنفيذ المدارس الحقلية، ورفع القدرات للمزارعين والمهندسين الزراعيين، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلا عن التعاون في تطوير الري الحقلي، بما يساهم في زيادة الانتاجية للمزارعين.



وقال وزير الزراعة انه يمكن التعاون المشترك أيضا في مجالات استنباط الاصناف من المحاصيل الاستراتيجية ذات الانتاجية العالية المقاومة للأمراض والملوحة، والتغيرات المناخية، فضلاً عن تحسين سلالات الماشية، وتطوير سلالات الدواجن المحلية.

ومن جهته، أعرب الواعر عن استعداد المنظمة لتقديم كافة سيل الدعم لوزارة الزراعة في مصر، والتعاون في العديد من المجالات، لافتا الى ان المنظمة لديها اهتمام خاص بمصر، بإعتبارها اول الدول التي تم فتح مكتب اقليمي للمنظمة بها، عام 1947 والذي يخدم اغلب دول المنطقة، لافتا الى ان مصر هي دولة داعمة وحاضنة لكافة دول المنطقة وشعوبها، كذلك هي سوق هام، وخاصة في المجال الزراعي.