شكرا لقرائتكم خبر عن المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. اعرف مكان معرض أهلا مدارس الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث عدد كبير من من أولياء الأمور عن موعد انطلاق معارض أهلا مدارس وأماكنها، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024\2025، للاستعداد لشراء مستلزمات وأدوات أبنائهم المدرسية فى مراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار مثيلاتها فى الأسواق.

في هذا الصدد، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق المعرض الرئيسي بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 20 سبتمبر الجارى، وتستمر مواقع ومقرات هذه المعارض فى تقديم الخدمات والسلع المخفضة للجمهور، لتصبح معارض دائمة على مدار العام على مستوى المحافظات علي أن تتغير بها السلع حسب الموسم والمناسبة.

ويقام معرض أهلا مدارس بمدينة نصر 2024، بأرض المعارض، ويعد هو المعرض الرئيسي.

طريقة المواصلات لمعرض أهلا مدارس بأرض المعارض

يعد ميدان رمسيس منطقة رئيسية لمواقف السيارات وأتوبيسات النقل العام، الموصلة إلى أرض المعارض

إضافة إلى أن الـ 3 خطوط مترو الأنفاق، وهي:

الخط الأول: من محطة جمال عبد الناصر ثم التحويل للخط الثالث اتجاها لمحطة أرض المعارض

الخط الثاني: من محطة العتبة ثم التحويل للخط الثالث اتجاها لمحطة أرض المعارض.

الخط الثالث: مباشرة إلى محطة أرض المعارض.

وفي إطار التسهيل على المواطنين، تنطلق معارض أهلا مدارس في المحافظات كافة، على أن يكون معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية فى المدن والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية،إضافة إلى.

كما يشمل المعرض الرئيسى مجموعة من الخدمات الأساسية المقدمة:

1. توفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية من "ملابس – أحذية – شنط مدرسية – زى مدرسي – كشاكيل وكراسات – أقلام – وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة".

2. توفير السلع الغذائية الأساسية داخل المعرض بأسعار مخفضة.

3. توفير الأدوات الإلكترونية.

كما يوجد مجموعة من الخدمات الجديدة المقدمة هذا العام بالمعرض:

1. مشاركة الهيئة القومية للبريد وتقديم خدماتها.

2. مشاركة بعض شركات المحمول.

3. مشاركة شركات الحلول المالية.

4. تخصيص جناح كبير خاص بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.