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الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 05:04 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع انهيار عقار، اليوم الثلاثاء، بمنطقة أرض الجولف، حي شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأكدت الوزارة، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، بينما أصيب 5 مواطنين، تم إسعاف 3 منهم بموقع البلاغ، وتم نقل مصابين 2 إلى مستشفى هليوبوليس، تحت الملاحظة، وجاري المتابعة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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