شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع انهيار عقار، اليوم الثلاثاء، بمنطقة أرض الجولف، حي شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأكدت الوزارة، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، بينما أصيب 5 مواطنين، تم إسعاف 3 منهم بموقع البلاغ، وتم نقل مصابين 2 إلى مستشفى هليوبوليس، تحت الملاحظة، وجاري المتابعة.