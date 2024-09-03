شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتابع موقف التعاقدات من اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير احتياجات المواطنين وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، فضلا عن توفير احتياجات دولة السودان الشقيقة من السلع الأساسية.

وحضر اللقاء الدكتور علاء ناجي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضياء الدالي- رئيس قطاع الاستيراد بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن جانب الشركة المصرية السودانية حضر اللواء أشرف حمودة - نائب رئيس مجلس الإدارة عن الجانب المصري، واللواء الجيلي تاج الدين أبو شامة - نائب رئيس مجلس الإدارة عن الجانب السوداني، نصر الدين حسن - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

ومن جانب وزارة التموين حضر كل من أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

وخلال اللقاء أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق على عمق العلاقات المصرية السودانية، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث تمتلك مصر الموارد والمصانع اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السلع الغذائية للمواطن المصري، وكذلك التصدير إلى الدول الأفريقية، بالتعاون مع دولة السودان الشقيقة.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية، نصر الدين حسن، مساهمات الشركة في تحقيق الأمن الغذائي بكلا من مصر والسودان، مشيرا إلى أن الشركة قامت خلال الأعوام السابقة بتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من اللحوم الحمراء من عدة مناشئ أفريقية وأهمها السودان والصومال، وأوضح أن الشركة تقوم بعمل الترتيبات اللوجيستية لتأمين اللحوم الحمراء خلال مواسم عام 2025، وبخاصة موسمي رمضان وعيد الأضحى، مما يساهم في استقرار أسعار اللحوم بالسوق المصري، وطرحها بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما استعرض دور الشركة في تطوير الصادرات المصرية والسودانية للدول الأفريقية، وبخاصة صادرات السلع الغذائية.

وفي ختام اللقاء، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التبادل التجاري السلعي المشترك بين الشركتين، وأهمية استثمار الموارد والإمكانيات المتاحة لدى مساهمي الشركة، لتطوير مشروعات استراتيجية مشتركة بين البلدين، وعلى رأسها التأمين الاستراتيجي للحوم، ومشروع الإنتاج الزراعي والحيواني المتكامل في كلا من مصر والسودان، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطن المصري والمواطن السوداني، فضلا عن تطوير الصادرات الإقليمية والأفريقية لكلا البلدين.

وقام مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية بتهنئة وزير التموين والتجارة الداخلية على ثقة القيادة السياسية لتولي قيادة وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنين دوام النجاح والتوفيق.