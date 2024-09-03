شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع البعثة الدائمة بجنيف وقطاع حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا افتراضيًا مع بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وذلك بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فى إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفى اطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية فى الخارج.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الاجتماع ناقش أخر المستجدات الخاصة بالإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف التى تبدأ أعمالها فى 6 سبتمبر الجارى وتستمر لقرابة شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025.

وأوضح المتحدث الرسمى، بأن الوزير عبد العاطى وجه البعثة المصرية فى جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التى يشهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر، والتى تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كافة محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأردف السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة فى جنيف استعدادًا للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.

كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان فى مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطنى، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التى عقدت فى 2019، وحرص مصر على الحوار الموضوعى والبناء مع الدول والآليات الأممية فى مجال حقوق الإنسان.