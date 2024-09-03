شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: عقار مدينة نصر المنهار لم يؤثر على العقارات المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن التقرير المبدئى للجنة الهندسية التى تم تشكيلها لفحص العقارات المجاورة لـ العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحى شرق مدينة نصر أشار إلى عدم تأثر تلك العقارات بحادث انهيار العقار.

وأضاف محافظ القاهرة أن عمليات البحث أسفرت عن استخراج ثلاث ناجيات من أسفل أنقاض العقار، ولا توجد وفيات حتى الآن، ومازال البحث جاريًا عن ناجين.

وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الثانى، والعقار صادر له ترخيص عام 1972، ثم تم زيادة دور بترخيص عام 1978.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمساعدة فى رفع أنقاض العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحى شرق مدينة نصر لتسهيل البحث عن الناجين.

والعقار المنهار مكون من أرضى و6 أدوار متكررة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والمطافى، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.