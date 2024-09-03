شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأردنى: لدينا تعاون مميز مع مصر فى قطاع التعدين والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى صالح الخرابشة، بمستوى التعاون والتواصل بين مصر والأردن فى قطاع التعدين والطاقة، مؤكدا أن التعاون المصرى الأردنى فى هذا القطاع مثمر ومميز.



وقال الخرابشة - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش منتدى التواصل الحكومى الذى نظمته وزارة الاتصال الحكومى الأردنية اليوم الثلاثاء بحضور الناطق باسم الحكومة الوزير مهند المبيضين - أن هناك علاقات مميزة بين القاهرة وعمان بشأن تبادل الخبرات والتكامل بشأن قطاع التعدين والطاقة فى البلدين الشقيقتين.



وأوضح أن مصر والأردن يتبادلان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين فى إطار الاستفادة والتكامل والتعاون بينهما وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، معربا عن فخره واعتزازه بمستوى الشراكة مع مصر فى مختلف ملفات وقضايا الطاقة والتعدين وخصوصا الكهرباء والغاز.



وبشأن المنتدى الثالث للتعدين الذى عقد بالقاهرة يوليو الماضى وشارك فيه الأردن، أشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى صالح الخرابشة، بعقد مثل هذه المنتديات، معتبرا أن منتدى القاهرة الدولى الثالث للتعدين كان فرصة جيدة وكبيرة ودولية لعرض الاستثمارات المصرية فى قطاع التعدين.



وأشار إلى أن الأردن كان حريصا على المشاركة فى هذا المنتدى بحكم العلاقات التاريخية والتعاون بين البلدين فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن هذا المنتدى شهد حضورا عربيا ودوليا واسعا من المسئولين رفيعى المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى وخبراء الاستكشاف التعدينى فى العالم.



ونوه إلى أن المنتدى يمثل فرصة أيضا لتحقيق التكامل والتعاون بين دول المنطقة فى قطاع الطاقة لتحقيق مصالح شعوبها، مؤكدا أن الأردن حريص على التعاون والتكامل العربى فى إطار التعاون العربى المشترك.



وخلال المنتدى تحدث الخرابشة عن تفاصيل نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائى فى الأردم، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة فى الأردن من القطاعات المتطورة على مستوى العالم.



وأوضح أن 27% من الكهرباء التى يتم استهلاكها فى الأردن هى من مصادر الطاقة المتجددة، مرجعا ذلك لوجود العديد من الحوافز التى وضعتها الحكومات المتعاقبة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدا أن نظام الطاقة الجديد جاء لمعالجة ثغرات موجودة خلقت تشوه عبر هذه السنوات بموضوع استخدام الطاقة المتجددة.



وكان قد صدر أمس فى الجريدة الرسمية الأردنية، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائى، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024. وصدر النظام بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) مكررة والمادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012.