"لو بلغت الحكومة مش هتشوفه تاني".. رحلة مباحث أطفيح لتحرير طفل من خاطفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضائقة مالية مر بها شخص فكر بسببها في طريقة تنتشله من أزمته المادية حتى وسوس له الشيطان بطرق أبواب عالم الجريمة تحديدًا الخطف، فوضع خطة مع شركائه انتهت بشكل درامي.

لا حديث بقرية صول مركز أطفيح جنوب الجيزة غلا عن اختفاء طفل يدعى "أحمد" لا يتجاوز الـ12 سنة من عمره. "حبيب أبوه" أضحى حديث الأهالي والمقاهي خاصة مع خروج والده الثري بحثًا عنه بمشاركة أقاربه.

الأمر وصل إلى مكتب رئيس المباحث المقدم محمد مختار ليستدعي الأب "صاحب مصنع" ويستمع لأقواله "الواد مرة واحدة فص ملح وداب يا بيه" وقبل أن يغادر القسم رن هاتفه ليتلقى مكالمة من مجهول أخبره بخطف فلذة كبده وطلب فدية 500 ألف جنيه "لو بلغت الحكومة مش هتشوفه تاني".

لم يدر المتصل أن الأب استنجد برجال المباحث بقيادة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب الذي طمأنه بأن شمس اليو مالجديد لن تشرق إلا وابنه في أحضانه.

مفاجأة غير متوقعة طرأت على الواقعة، مع تضييق الضباط الخناق على المتهمين وتتبع خطوط السير المحتملة ترك الجناة الطفل بمركز العياط وتم تسليمه لأسرته دون تعرضه لمكروه.

القصة لم تنتهي هنا، معاون مباحث أطفيح حدد مكان أحد المتهمين بمنطقة الطالبية وأمكن ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين -جاري ضبطهم- وأنهم اختطفوا الطفل بناء على خطة وضعها العقل المدبر لعلمه بثراء والد الضحية، وقال إنهم استخدموا سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية.

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لضبط المتهمين الهاربين بالتنسيق مع قطاع الغرب بقيادة العميد عمرو حجازي، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هاني شعراوي.