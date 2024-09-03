انهيار عقار أرض الجولف.. إنقاذ 3 سيدات والمحافظة تعلن موقف العقارات المجاورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن التقرير الأولي للجنة الهندسية، التي تم تشكيلها لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 30 بشارع محمد عبد الهادي في منطقة أرض الجولف بحي شرق مدينة نصر، أظهر أن تلك العقارات لم تتأثر بحادث الانهيار.

وأضاف المحافظ في بيان، أن عمليات البحث أسفرت عن إنقاذ 3 ناجيات من تحت أنقاض العقار المنهار، ولم تسجل أي وفيات حتى الآن، وما زالت عمليات البحث مستمرة للعثور على ناجين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة، الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع انهيار عقار بمنطقة أرض الجولف.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحادث أسفر عن إصابة 5 مواطنين، تم إسعاف 3 منهم بموقع البلاغ، وتم نقل مصابين 2 إلى مستشفى هليوبوليس، وهما تحت الملاحظة حالياً.