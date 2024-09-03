أول تحرك من وزيرة التنمية المحلية بشأن انهيار عقار أرض الجولف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قبل قليل إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أرض الجولف، بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتتابع الوزيرة، مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وقوات الإنقاذ، الإشراف على عمليات البحث عن سكان العقار المنهار في 30 شارع محمد عبدالهادي بأرض الجولف.

ويواصل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة جهودهم؛ بحثا عن مفقودين أسفل العقار المُنهار بمنطقة أرض الجولف بحي مدينة نصر.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من 4 طوابق وتعرض لانهيار كامل، مما أدى إلى تحطم أكثر من 10 سيارات كانت متوقفة أسفل ومحيط العقار.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الحادث أسفر عن إصابة 5 مواطنين، تم إسعاف 3 منهم بموقع البلاغ، وتم نقل مصابين 2 إلى مستشفى هليوبوليس، وهما تحت الملاحظة حالياً.