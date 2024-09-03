الأكاديمية الوطنية تكرم البطل أحمد الجندي بعد فوزه بذهبية أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، الوطنية للتدريب، البطل الأوليمبي أحمد الجندي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، ووالدته الدكتورة منى شفيق، للاحتفال بحصوله على الميدالية الذهبية وتسجيل رقم عالمي وأوليمبي جديد باسم مصر في رياضة الخماسي الحديث.

والتقى الجندي مجموعة من متدربي الأكاديمية من البرامج المختلفة في لقاء مفتوح استعرض فيه الطريق للبطولة وأهم التحديات التي واجهته كرياضي خلال رحلة دامت لسنوات.

وعبرت د. رشا، عن اعتزازها بما حققه أحمد من إنجاز فريد في تاريخ رياضة الخماسي الحديث كأحد خريجي الأكاديمية، وتسجيله رقم أوليمبي جديد باسم مصر، مما يبعث رسالة أمل لمتدربي الأكاديمية المستقبليين في تحقيق الإنجازات، تأكيدا بأن الأكاديمية هي المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام.