خلال 33 يومًا.. ماذا حققت حملة "100 يوم صحة" حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنه تم تقديم 52 مليونا و756 ألفا و339 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، يوم 31 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين، في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليونا و835 ألفا و499 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن الحملة قدمت 711 ألفا و655 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف أن الحملة قدمت 419 ألفا و870 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و765 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 49 ألفا و105 خدمات، بالإضافة لتقديم 100 ألف و410 خدمات من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و87 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 60 ألفا و769 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 236 ألفا و929 خدمة.

وقال المتحدث إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و968 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و653 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و240 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 20 ألفا و710 خدمات.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ70 ألفا و338 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمراكز التجارية بالمحافظات لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا المتحدث جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.