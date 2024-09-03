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نقيب المحامين يشكر "تشريعية النواب" لإعادة مناقشة بعض مواد "الإجراءات الجنائية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام الشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشاد علام - خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي المنعقد، اليوم الثلاثاء - باستيعاب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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