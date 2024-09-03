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"تشريعية النواب" ترفض مقترح حزب النور باستخدام التقويم الهجري في قانون الإجراءات الجنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -نشأت علي:

تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، بمقترح لتعديل التقويم الميلادي الذي تُحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووفق مراسل "الخليج 365"، فإن المقترح قُوبل بالرفض من قبل أغلب أعضاء اللجنة، باعتبار أن تطبيقه قد يؤدي إلى اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم.

وأعلنت اللجنة رفضها لهذا المقترح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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