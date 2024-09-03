شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات وعروض جوية محترفة بمعرض مصر الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت ساحة العرض المكشوفة بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين الدولي، مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية – وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.

وعرضت شركة بوينج المصنعة للطائرات على منصاتها الدفاعية طائرات T-7A وF-15EX وCH-47F وKC-46 و المسيّرة Insitu ScanEagle، بالإضافة إلى طائراتها التجارية متمثلةً بطرازات 777Xو787 و MAX 737، وستشمل طائرات عملاء بوينج المعروضة بشكل ثابتعلى الأرض طائرة F-15التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة F-15SAالتابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، وطائرة AH-64Eالتابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية. كما ستقوم مصر للطيران بعرض طائرتها 9-787 دريملاينر.

يشارك في المعرض مصر الدولي للطيران والفضاء أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، و بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

ويعد معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" بمثابة منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة النقل الجوي، وذلك بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني. ويضم المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في صناعة الطيران في العالم وتكنولوجيا الفضاء مما يجعله فرصة واعدة لتبادل الرؤى وعرض الأفكار المبتكرة الهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي، هذا بجانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.



طرازات الطائرات



طرازات الطائرات



طرازات الطائرات



مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات وعروض جوية محترفة بمعرض مصر الدولي



مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات وعروض جوية محترفة بمعرض مصر الدولي



مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات وعروض جوية محترفة بمعرض مصر الدولي



