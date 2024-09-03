شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استخراج 3 سيدات على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن عمليات البحث الجارية أسفرت عن استخراج ثلاث ناجيات من أسفل انقاض العقار المنهار، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ووصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي موقع العقار المنهار في 30 شارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، للإشراف مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية وقوات الإنقاذ علي عمليات البحث عن الناجين من سكان العقار المنهار.

وعقب وصول الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي موقع العقار المنهار استمعت إلي شرح تفصيلي من محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة حول ملابسات وتفاصيل الحادث ، والذي أشار إلي تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بانهيار العقار المكون من أرضي و٦ طوابق ، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وقامت وزيرة التنمية المحلية بالإشراف مع محافظ القاهرة علي عمليات إنقاذ بعض سكان العقار المتواجدين تحت الأنقاض ومتابعة أعمال الإنفاذ التي تتم يدوياً حرصاً علي حياة الناجين من السكان.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود أجهزة ومعدات تساعد في عمليات البحث الليلي وتكثيف كل الجهود والامكانيات الممكنة لإنقاذ اي ناجين تحت الأنقاض.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الحماية المدنية لإنقاذ السكان من تحت العقار والحفاظ علي حياة الناجين ، واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للبحث عن ناجيين أسفل الأنقاض.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن التقرير المبدئي للجنة الهندسية التي تم تشكيلها لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار أشار إلى عدم تأثر تلك العقارات بحادث انهيار العقار.