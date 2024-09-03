شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: استبعاد الجامعة العربية من مفاوضات إنهاء الصراع بالسودان أمر غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الموقف السياسي العربي الذى تعكسه الجامعة العربية موقف قوي وداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ويعكس ضخامة وقوة لموقف الشعب الفلسطيني، على الرغم من الانتقادات الموجهه إلى الموقف العربي جراء ما يحدث في غزة والضفة الغربية، إلا أن هناك داعم قوي فهناك بعض الدول التى تقوم بدعم قوي دون الإعلان عن ذلك، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث في الضفة الذى يحدث على وتيرة مختلفة عن ما يجرى بغزة، لكنه مسلسل مستمر من الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال حوار مفتوح تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، إلى أنه تم استبعاد الجامعة العربية عن مفاوضات جنيف التى عقدت من أجل إنهاء الحرب بالسودان، في إطار المساعي الدولية لتهدئة الوضع بين الأطراف السودانية، مؤكدا أن الجامعة العربية قد عقدت اجتماع أولى من أجل التنسيق بين كافة الأطراف لتوحيد الجهود لتهدئة المشهد في السودان، لكن استبعاد الجامعة من مباحثات جنيف أمر مفاجئ وغير مقبول، نظرا للدور الذى تلعبه منذ اللحظة الأولى لوضع حلول والتوصل إلى هدنة حقيقية لصالح استقرار الشعب السوداني.