شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات البيطرية: حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن أكثر من 100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن صناعة الدواجن تمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني والتي بلغ حجم الاستثمارات بها في مصر أكثر من 100 مليار جنيه، حيث إن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجارى من الدواجن فى مصر حوالى 1,4مليار طائر سنوياً بينما ينتج القطاع الريفي حوالى 320 مليون دجاج بلدى تقريباً في السنة وبلغ حجم الإنتاج المحلى من بدارى التسمين والدجاج الريفى2,1 مليون طن وهو يغطي 97 % من الاحتياجات.

أضاف شاهين خلال المؤتمر الدولي العلمي الثانى للجمعية البيطرية العالمية للدواجن أن مصر تنتج حوالى 14 مليار من بيض المائدة و يعد متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن في حدود 21 كجم سنوياً تقريباً و متوسط نصيب الفرد من بيض المائدة 130 بيضة تقريباً في السنة و يعمل بصناعة الدواجن أكثر من 5 مليون من الأيدي العاملة المصرية.

واستعرض رئيس هيئة الخدمات البيطرية الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن و الذي تحقق بالفعل في انتاج بيض المائدة بل وبدأت في تصدير الفائض الي الخارج.

أضاف أن الدولة الدولة باستمرار في التوسع في الاستثمارات في صناعة الدواجن لعمل مشاريع عملاقة و توفير البنية التحتية لاقامة هذه المشاريع و المشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لصالح الوطن و تتميز مصر الأن بوجود أكثر من 34 منظقة خالية من مرض انفلونزا الطيور ومستمرين في المزيد و بالاضافة الي البنية التحتية القدرات التشخيصية لمعامل وزارة الزراعة المعتمدة دولياً من معامل مرجعية عالمية تحت مظلة (WOAH) لرصد انفلونزا الطيور والبروسيلا بالاضافة الي معايرة اللقاحات البيطرية.

وقال شاهين ان خطة الوزارة في مجال الثروة الحيوانية تشمل عمل قاعدة بيانات تعتمد علي حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل علي "المزارع - معامل التفريخ - مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية " و توفير أراضي لاقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية و حماية الانتاج المحلي و الحفاظ علي اسعار عادلة للمنتج المحلي و دعم الحصول علي موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشأت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور.



وتتضمن تشجيع المربين علي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق و دعم الصناعة الوطنية لانتاج اللقاحات البيطرية و العمل علي زيادة انتاجيتها.

كما أعرب شاهين عن سعادته بالمشاركة كأستاذ فيروسات وكرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلاً عن وزارة الزراعة المصرية في حضور المؤتمر حيث يعد حدثاً مهماً في مجال صناعة الدواجن التي تعد أحد أولويات الدولة المصرية ووزارة الزراعة.