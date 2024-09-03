أخبار مصر

سفيرة سويسرا تزور الدير الأبيض بسوهاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سويسرا تزور الدير الأبيض بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:14 م

زارت السفيرة إيڤون باومان سفيرة سويسرا في مصر، وزوجها اليوم، دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض)، وكان في استقبالها الراهب القمص أثناسيوس الشنودي نيابة عن نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير.

وقدم القمص أثناسيوس  الشنودي شرحًا مختصرًا لتاريخ المسيحية والرهبنة القبطية فى مصر ونظام رهبنة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، كما شرح لها معالم الدير الأثري وذلك أثناء تجولها في كنائس ومعالم الدير والمنطقة الأثرية ومغارة الأنبا شنودة (القطعية).

ويعتبر الدير الأبيض أحد أهم وأشهر الآثار القبطية فى مصر، وأهم الأديرة السياحية بمحافظة سوهاج، حيث اعتمد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار السابق مبلغ 100 ألف جنيه لاستئناف العمل بمنطقة الحفائر داخل الدير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال الترميم لبعض المواقع داخله، حيث يقع الدير في الجنوب الغربي من مدينة سوهاج.

1ac6a844-e14d-4e24-b7f9-a19a4a784cee

 

 

7f7eb5ab-1b38-43dc-91f0-ea4a608baaf8

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements