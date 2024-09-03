شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سويسرا تزور الدير الأبيض بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

زارت السفيرة إيڤون باومان سفيرة سويسرا في مصر، وزوجها اليوم، دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض)، وكان في استقبالها الراهب القمص أثناسيوس الشنودي نيابة عن نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير.

وقدم القمص أثناسيوس الشنودي شرحًا مختصرًا لتاريخ المسيحية والرهبنة القبطية فى مصر ونظام رهبنة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، كما شرح لها معالم الدير الأثري وذلك أثناء تجولها في كنائس ومعالم الدير والمنطقة الأثرية ومغارة الأنبا شنودة (القطعية).

ويعتبر الدير الأبيض أحد أهم وأشهر الآثار القبطية فى مصر، وأهم الأديرة السياحية بمحافظة سوهاج، حيث اعتمد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار السابق مبلغ 100 ألف جنيه لاستئناف العمل بمنطقة الحفائر داخل الدير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال الترميم لبعض المواقع داخله، حيث يقع الدير في الجنوب الغربي من مدينة سوهاج.