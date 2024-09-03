شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم عضو لجنة تحكيم أعمال الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة العليا للدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي تقيمه مؤسسة " أولادنا " لفنون ذوي القدرات الخاصة، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني تحت عنوان "بكرة أحلى بينا" في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري 2024 عن اختيار الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ضمن لجنة التحكيم الدولية للأعمال الفنية المشاركة في الملتقى لتحكيم ابداعات "أولانا " في السينما والمسرح والشعر.

من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بالمشاركة ضمن لجنة التحكيم الدولية للأعمال المشاركة في الملتقى الذي يعد واحدا من الأحداث الفنية الثقافية في مصر والوطن العربي والعالم والذي تنظمه سنويا مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، وتعمل من خلاله على نقل الثقافات بين كافة الشعوب والتعرف عليها وعلى خبرات الدول في مجال دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الفنون واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم.

وعبرت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بمشاركة عدد من الفنانين والكتاب والمخرجين من مصر والهند ولبنان ضمن لجنة التحكيم، معربة عن أملها في أن تكون الدورة الثامنة للملتقى معبرة عن طموحات وأحلام أولادنا من ذوى الإعاقة على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن الملتقى تشارك في فعالياته 48 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية، ويتنافس فيه 52 فيلما عالميا، و 15 فرقة عربية وأجنبية، ويتشارك في رعايته 18 مؤسسة مجتمعية وفنية في مجال الخدمات المجتمعية وذوي القدرات الخاصة، وتقام خلال فاعليات الملتقى 18 ورشة عمل في مجالات الحرف اليدوية والفنون والخزف والرسم والتصوير.