شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقى عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار عقد مجموعة من اللقاء والاجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسى وشؤون البرلمان، مجدى عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

ويأتى هذا اللقاء الدورى فى إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتى تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين فى مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير على الفور ادارة الاتصال السياسى بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت فى الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف ادارة الاتصال السياسى بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.