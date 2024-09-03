شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: أعمال تطوير ميناء برنيس البحرى تشمل إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر والان مع تفاصيل الخبر

يشهد ميناء برنيس البحرى أعمال تطوير، تشمل إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترًا وآخر متعدد الأغراض بطول 700 متر عبارة عن "200 متر ركاب – 500 متر بضائع"، جاء ذلك وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.

وفى سياق منفصل تنفذ الدولة مخططًا لتطوير ميناء العريش البحرى من خلال تنفيذ عدة مشروعات فى الميناء، من بينها زيادة أطوال الأرصفة وإنشاء حواجز للأمواج لحماية الميناء، فضلًا عن إنشاء أرصفة بضائع عامة.

ومن المستهدف وفقا لما عرضه مركز معلومات مجلس الوزراء، تنفيذ 2.25 كم أرصفة جديدة بميناء العريش البحرى، وإنشاء حاجز أمواج شمالى بطول 1250 مترًا.