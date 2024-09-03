شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: لا يمكن تطبيق سياسة واحدة على جميع قصور الثقافة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن قصور الثقافة مرتبطة للغاية بطبيعة أشخاص مختلفة فى المجتمع المصرى.

وأكد فى لقاء نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا يمكن تطبيق سياسة واحدة على جميع قصور الثقافة فى مصر، لافتًا إلى أن التوجه الأساسى هو عودة قصور الثقافة كوحدات منفردة حتى يمكن لكل بيت فنى أن تكون لديه سياسة تسويقية مختلفة للأنشطة الفنية والثقافية أو المعارض والمسرح والسينما والأعمال التشكيلية، حتى يمكن تحقيق الاستقلالية المادية لقصور الثقافة.